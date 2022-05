Fête de l’oignon rose de Menton (Menton)

Infos pratiques

Entrée libre

Esplanade Francis Palmero, Menton

Horaires : 9h00-21h00

Programme

Venez célébrer la biodiversité cultivée Maralpine et participer à la sauvegarde de l’oignon durant une journée festive !

Toute la journée :

Découvrez et dégustez l’oignon rose de Menton

Faites le plein de bons produits Bio et Locaux au grand marché Paysan

Rencontrez les associations qui se mobilisent pour la biodiversité et l’agriculture paysanne

Échanger vos semences auto-produites à la bourse aux graines de la MSPM.

Divertissez-vous avec vos enfants avec de nombreuses animations proposée par Aurore Emaille

Et aux heures suivantes :

​A partir de 9h00 : Marché de producteurs : Maraîchers, Apiculteurs, Oléiculteurs, ... découvrez notre terroir par ses produits d’exceptions.

9h00 : Visite des jardins de Terre en partage

10h30 : Mettez-vous en appétit avec le restaurant Mirazur pour une démonstration culinaire autour de l’oignon rose de Menton.

11h30 : Joignez-vous au collectif pour la cérémonie officielle de l’oignon rose de Menton

12h00 : Déjeunez proposer par l’association pour vous offrir un délicieux repas à base d’oignon et d’amour pour notre patrimoine culinaire.​

15h00 : Explorez l’incroyable diversité des oignons doux du midi pendant la conférence avec Marie de l’oignon de Tarassac, Antoine de l’oignon de Lézignan, Olivier de l’oignon de Sisco, et Alicia de l’oignon de Zalla et de nombreux producteurs de l’oignon rose de Menton ! l’occasion de débattre autour des semences paysannes de la biodiversité cultivée et des communs !

16h30 : Dansez aux rythmes de la tradition mentonnaise avec La capeline

17H00 : Visite des jardins du restaurant Mirazur

18h00 : LOTOGNON :Tentez votre chance au LOTO des oignons de Menton et gagnez de nombreux prix locaux avec l’animation de Nathalie Masseglia

19h00-21h00 : Célébrez l’été et l’oignon rose de Menton devant une soirée festive, d’un apéritif et du concert d’Oggitani !

En savoir plus

Avez- vous déjà entendu parler de l’oignon rose de Menton ?

Il s’agit d’une variété sauvée de peu de l’extinction. C’est Nicole, une « ancienne », qui nous l’a faite découvrir et nous a raconté l’histoire de sa famille autour de cette variété. La MSPM a décidé de se mêler de ses oignons et de poursuivre le travail de sélection paysanne sur cette variété. Aujourd’hui cet oignon est cultivé dans plusieurs fermes des alpes-maritimes. Cet oignon, typique de la bio-région, présente un intérêt gustatif, agronomique et patrimonial manifeste. C’est un marqueur fort de l’identité culinaire locale (notamment la pissaladière). Il suscite un fort engouement auprès des maraichers membres de la MSPM qui ont commencés à le cultiver. Les consommateurs sont enthousiastes en découvrant aussi bien sa taille et sa couleur que son goût.

Et maintenant : la fête de l’oignon rose de Menton !

L’ambition est de créer toute une filière pérenne autour de cet oignon. Afin d’atteindre cet objectif, nous lançons la première fête de l’oignon rose de Menton une belle fête paysanne, qui se tiendra le 10 juillet 2022.

Co-portée par la MSPM, Terres en partage et le Mirazur cette fête se fera sur l’esplanade Francis Palmero, au cœur de Menton. L’objectif étant de toucher aussi un public d’estivants non avertis et de valoriser l’agriculture Maralpine et ses belles variétés auprès des personnes qui s’y attendent le moins sur le front de mer Mentonnais.