Retrouvez toutes les dates de projections sur le site du festival : https://www.alimenterre.org/l-afrique-les-ogm-et-bill-gates.

Synopsis

Menée pendant trois ans, cette enquête révèle comment la fondation Bill et Mélinda Gates est devenue le principal financeur des expérimentations de génie génétique conduites en Afrique. Alimentée en partie par les dividendes de ses investissements dans les multinationales de l’agrobusiness comme Bayer/Monsanto, sa fondation finance des recherches qui y sont menées sans contrôle, notamment sur les gènes du maïs et du manioc ainsi que sur la modification génétique des moustiques. Le documentaire souligne aussi le rôle trouble joué par l’Europe. Officiellement intransigeante sur les OGM, à cause des risques potentiels pour la santé et l’environnement, l’Union européenne abonde pourtant les fonds privés créés par le milliardaire américain pour développer en Afrique ce qu’elle interdit sur son territoire.

Réalisateur(s) : Jean-Baptiste Renaud Lila Berdugo

Année de sortie : 2021

Pays : Ouganda Etats-Unis France Burkina Faso Côte d’Ivoire

Production : Slugnews ARTE France

Durée : 52 minutes

Langue(s) du film : Français