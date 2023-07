La neuvième session de l’Organe directeur du Traité international a demandé au Secrétaire d’organiser un colloque mondial sur les droits des agriculteurs permettant d’échanger des données d’expériences et de discuter des travaux futurs possibles sur les droits des agriculteurs.

Le colloque mondial vise à échanger des récits inspirants, des approches innovantes, des politiques efficaces, des pratiques optimales, des connaissances et des données d’expériences, ainsi que des enseignements tirés concernant la concrétisation des droits des agriculteurs, tel qu’énoncé à l’article 9 du Traité international. Il devrait contribuer à la compréhension d’un ensemble de questions, des défis à relever et des opportunités de concrétisation des droits des agriculteurs par les Parties contractantes et les parties prenantes concernées, y compris dans l’utilisation de l’Inventaire et des Options. Comme demandé par l’Organe directeur dans la résolution 7/2022, le colloque mondial aidera également à recueillir des idées pour d’éventuels travaux futurs sur les droits des agriculteurs, tel qu’énoncé à l’article 9 du Traité international.

Le colloque mondial est ouvert à toutes les Parties contractantes au Traité international et aux parties prenantes concernées. Les travaux se dérouleront en anglais avec une interprétation assurée en arabe, français et espagnol.

Plus d’infos par mail.