Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes (CBD) vous invite à venir découvrir les Semences Paysannes et leurs goûts lors de la première édition de Saveurs et Semences Paysannes, le dimanche 13 Novembre 2022, de 10h à 18h, à la salle des fêtes et la salle omnisports de Thuré (86).

Entrée : 2€ pour les plus de 13 ans.