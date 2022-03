Consultation publique portant sur le maïs génétiquement modifié DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 et ses sous-combinaisons. Un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur ce maïs génétiquement modifié et ses sous-combinaisons, destinés à l’alimentation humaine et animale, a été publié le 7 mars 2022. Le public a jusqu’au 7 avril 2022 pour faire des commentaires sur cet avis.

Lien : https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/public-consultations_fr