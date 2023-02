Jusqu’au 10 mars 2023, une consultation est en cours en Belgique sur un essai en champ d’un an du maïs génétiquement modifié à tiges raccourcies.

La demande pour cet essai en champ a été introduite par INARI Agriculture N.V.

Selon les informations publiées par le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, cet essai en champ a pour but « d’analyser les caractéristiques des plantes et le potentiel de rendement des lignées de maïs à hauteur réduite. Pour cet essai, le génome des lignées de maïs a été modifié afin d’optimiser l’activité (l’expression) d’un gène naturel du maïs, pour obtenir des plantes plus petites et plus compactes ».

Le maïs a été génétiquement modifié par une technique de mutagénèse utilisant Crispr/Cas.

Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement indique que « (p)ar cet essai en plein champ INARI Agriculture N.V. vise à étudier la croissance, le développement et le rendement des plants de maïs modifiés. Une tige raccourcie offre l’avantage de rendre les plantes plus résistantes aux vents forts. En outre, un maïs plus court pourrait conduire à une culture qui nécessite moins d’eau, d’engrais et de produits phytosanitaires ».

L’essai sera mené à Wetteren, pour une période d’une saison de croissance et des mesures de gestion sont prévues pour limiter les risques potentiels de dissémination dans l’environnement (ensemencement de rangs tampons, distance minimale de 200 mètres par rapport aux autres parcelles de maïs).

Lien ici.