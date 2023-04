Dans le cadre de l’élaboration du Pacte d’orientation et d’avenir agricoles, le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire organise une consultation du grand public « (a)fin d’imaginer les contours de l’agriculture de demain et relever les défis qui se présentent ».

Quatre axes de travail structurent la consultation :

• l’orientation et la formation ;

• l’installation ;

• la transmission ;

• l’adaptation et la transition face au changement climatique.

Toutes les informations sont à retrouver ici.