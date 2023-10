« 30 ans après la première génération d’OGM, la proposition de la Commission vise à réguler la commercialisation et la culture des nouvelles innovations végétales.

L’Europe doit trouver un équilibre entre le soutien à la science et à l’innovation tout en restant fidèle aux principes qui ont guidé son action pendant des décennies : évaluations complètes des risques, principe de précaution, information et choix pour les consommateurs et les agriculteurs, non-brevetabilité des organismes vivants, et le droit des agriculteurs à contrôler leur propre production.

Participez à cette conférence qui vise à faire le point, sans parti pris, et à écouter les citoyens et les scientifiques, dans le but de s’engager à construire la confiance sociétale concernant les nouveaux OGM, tout en veillant à ce que les agriculteurs et les consommateurs bénéficient d’un haut niveau de protection ».



INFORMATIONS PRATIQUES :

Lieu en présentiel : Parlement européen, Bruxelles, Salle SPACK 7C050

Inscription en présentiel obligatoire via ce lien jusqu’au 19 octobre, 18h00 :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTyu7RFuiP1IR6XsXBIP_qJstfpRKn7pLmfebQl_8gWTb3kQ/viewform

Lien de la visioconférence (prochainement disponible) :

Interprétation disponible en français, anglais et allemand.

Date : 26 octobre 2023, de 9h00 à 12h00