La conférence abordera différents aspects liés à la réalisation de ce droit, notamment :

La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales (Déclaration UNDROP), en particulier son article 19 sur le droit aux semences.

L’impact des politiques semencières, de la propriété intellectuelle et des accords de libre échange sur le droit aux semences.

La reconnaissance juridique des systèmes semenciers paysans.

« De nombreux pays africains continuent de subir des pressions pour réviser leurs lois semencières, et l’Union Africaine s’est engagée dans un processus d’harmonisation des réglementations sur les semences au niveau continental dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine. Dans ce contexte, cette conférence explorera des solutions pour protéger et promouvoir les systèmes semenciers paysans, dont est issue la vaste majorité des semences utilisées dans l’agriculture africaine et qui jouent un rôle clé dans la préservation de l’agrobiodiversité et la sécurité alimentaire en Afrique. Plusieurs publications seront présentées à cette occasion, parmi lesquelles notre Briefing The Right to Seeds in Africa, et un résumé de cette publication en français et en anglais ».

Programme

16:00 – Mots de bienvenue – Christophe Golay, chercheur à l’Académie

16:05 à 16:45 – Présentations :

Karine Peschard , chercheuse associée à l’Académie : « La Déclaration UNDROP et le droit aux semences en Afrique » (en ligne)

, chercheuse associée à l’Académie : « » (en ligne) Simon Degelo , responsable du dossier sur les semences et la biodiversité à Swissaid : « Quand les politiques ignorent la réalité paysanne africaine »

, responsable du dossier sur les semences et la biodiversité à Swissaid : « » Mohamed Coulibaly, enseignant-chercheur à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako : « La reconnaissance des systèmes semenciers paysans en Afrique » (en ligne)

16:45 à 18:00 – Panel modéré par Christophe Golay, avec :

Ibrahim Hamadou , coordinateur de projet sur les semences en Afrique à Swissaid

, coordinateur de projet sur les semences en Afrique à Swissaid Caroline Dommen , chercheuse indépendante en droits humains, économie et développement durable

, chercheuse indépendante en droits humains, économie et développement durable Nicolas Walder, conseiller national, les Verts

18:00 – Mots de conclusion

Viviana Munoz Tellez, coordinatrice du programme santé, propriété intellectuelle et biodiversité au South Centre

Réception

La conférence sera suivie à 18h d’un apéritif dinatoire.

Inscriptions

S’inscrire ici pour participer à cette conférence à Genève.

S’inscrire ici pour suivre cette conférence en ligne.

Contact : events@geneva-academy.ch