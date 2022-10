La biologie de synthèse est l’ingénierie rationnelle de la biologie. La finalité de ce domaine apparu en 2004 est de concevoir de nouveaux systèmes inspirés par la biologie ou fondés sur ses composants. Cette ingénierie fait progresser les connaissances sur le monde vivant, et permet de développer de nombreuses applications industrielles dont le potentiel économique est considérable.

Après la microbiologie, c’est désormais dans l’amélioration des plantes et algues que ce domaine opère des percées tous azimuts. Durant la Séance seront traitées trois de ces percées, représentatives du potentiel et du degré de maturité de la biologie de synthèse pour l’agriculture. Ensuite seront tirées les conclusions au plan de l’agronomie et de la question des valeurs en biotechnologies végétales.

Introduction

François KEPES

Exposé(s)

Finding drugs in the garden : harnessing plant metabolic diversity

Anne OSBOURN, JIC, Norwich

Biologie synthétique et systémique de la fixation de carbone

Stéphane LEMAIRE, Paris Sorbonne U.

Reconstruction de systèmes photosynthétiques par voie microfluidique

Jean-Christophe BARET, U. Bordeaux

Conclusion

Michel DRON et Claude DEBRU