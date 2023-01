Commission européenne : « liste des points prévus pour figurer a l’ordre du jour de la réunion du 7 juin »

Liste des points prévus à l’ordre du jour de la réunion de la Commission du 7 juin 2023

Systèmes agroalimentaires durables et utilisation des ressources :

Loi sur la santé des sols

Règlement sur les plantes produites par les nouvelles techniques génomiques

Révision des aspects relatifs aux déchets alimentaires et aux textiles de la directive-cadre de l’UE sur les déchets

Révision de la législation sur les semences et autres matériels de reproduction des plantes et des forêts

Plus d’information ici.