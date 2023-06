« [Ce colloque] est organisé par la section Elevage de l’Académie d’agriculture de France, en l’honneur de François du MESNIL du BUISSON. Il s’appuie sur le rôle fondamental l’expertise académique de l’Académie avec « une passion connaitre, une ambition transmettre ».

Cette approche est bien celle de François du MESNIL du BUISSON, pionnier de la physiologie de la reproduction animale à l’INRA, doyen de la section 3, que ses membres veulent honorer à cette occasion.

Notre ambition, Transmettre, nous fait espérer remplir la salle des séances pour ce colloque ouvert au public et en présence, auquel nous convierons les étudiants des écoles vétérinaires, des écoles agronomiques et des écoles doctorales dédiées à la reproduction animale et humaine, l’Académie vétérinaire de France, La Société française pour l’étude de la reproduction et ses anciens collègues et amis. »

Ce colloque gratuit est ouvert à tous mais l’inscription est obligatoire. S’inscrire auprès de Sylvie Verger : sylvie.verger@academie-agriculture.fr

Programme

Introduction : Eric PALMER

Exposés :

Les orientations des programmes de recherche à l’INRAE en reproduction des mammifères domestiques

Pascale CHAVATTE-PALMER et Mathieu KELLER, INRAE Jouy en Josas et Nouzilly

Environnement périconceptionnel et qualité de l’embryon

Véronique DURANTHON , INRAE BREED , Jouy en Josas

Exploration fonctionnelle de la migration des spermatozoïdes dans le tractus génital femelle

Xavier DRUART, INRAE PRC, Nouzilly

Les technologies de l’embryon au service des schémas de sélection bovins

Pascal SALVETTI , ELIANCE Nouzilly

La reproduction et les biotechnologies chez le porc

Sylviane BOULOT, IFIP

Modifications ciblées du génome chez les mammifères domestiques

Éric PAILHOUX , INRAE BREED, Jouy en Josas

Restaurer la confiance

Claude DEBRU

Conclusion : Jean-Paul RENARD