En tant qu’agence d’expertise en santé et bien-être animal, l’Anses a été sollicitée pour coordonner la conception de cet évènement porté par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. L’objectif est de réfléchir avec les experts européens aux besoins de recherche pour accompagner l’évolution des pratiques d’élevage.

Des experts de toute l’Union européenne seront réunis à Paris pour réfléchir aux besoins de recherche pour des pratiques d’élevage vertueuses garantissant santé, bien-être des animaux et des humains, tout en répondant aux attentes des agriculteurs et des citoyens.

Lien vers la page de l’évènement : https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/colloque-quelle-recherche-pour-penser-l-elevage-de-demain/

Contact : ministere.presse@agriculture.gouv.fr