« Depuis presque deux ans, Secrets Toxiques travaille à comprendre comment les agences de sécurité alimentaire nationale et européenne évaluent la toxicité des produits pesticides. Si les molécules déclarées comme substances actives font l’objet d’études expérimentales de toxicité à long terme, ce n’est pas le cas des produits formulés qui sont effectivement épandus dans les champs, les allées, les jardins.

Le règlement européen demande pourtant qu’un produit pesticide ne soit mis sur le marché qu’une fois qu’il est établi que dans des conditions normales d’utilisation, il n’aura pas d’effet néfaste sur la santé humaine et sur l’environnement.

Cette contradiction avait été pointée en 2019 par la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui avait estimé dans un arrêt que les « tests sommaires » pratiqués lors du processus d’homologation ne suffisaient pas à assurer la vérification de l’absence de cancérogénicité du produit (point 116 de l’arrêt). La CNDASPE a rendu le 7 novembre dernier un avis considérant que “ l’évaluation des risques […] ne correspond plus aux exigences qui résultent de l’interprétation qu’ont donnée les juges européens du règlement de 2009 ”.

Secrets Toxiques a effectué un travail approfondi d’analyse de ces “tests sommaires” et présentera ces résultats à l’occasion de ce colloque, organisé conjointement avec les parlementaires Loïc Prud’homme (LFI - NUPES), Marie Pochon (Ecologiste - NUPES) et Elsa Faucillon (GDR - NUPES). Ces présentations seront suivies d’un bilan des conséquences potentiellement liées à une sous-évaluation systématique de la toxicité des pesticides, incluant des présentations des récentes expertises collectives de l’INSERMet de l’Inrae-Ifremer, portant respectivement sur les effets des pesticides sur la santé et sur la biodiversité. »

Tous les détails du programme ainsi que les informations pratiques sur l’accès au bâtiment sont détaillés dans le programme joint.

Pour assister au colloque, l’inscription est obligatoire à cette adresse.

Contacts

­Dominique Masset, co-président Secrets Toxiques : 06 10 94 66 82

dommayou@protonmail.com

Philippe Piard, co-président Secrets Toxiques : 06 74 15 76 25

les-vents-sauvages@riseup.net

François Veillerette, porte-parole de Générations Futures : 06 81 64 65 58

francois@generations-futures.fr

Andy Battentier, directeur de campagne Secrets Toxiques : 07 69 16 14 18

andy.battentier@protonmail.ch

­