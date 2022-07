Assemblée générale de l’OMPI (Genève - Suisse)

A l’occasion de cette réunion, l’Assemblée générale examinera un rapport du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) sur l’état d’avancement de ses travaux et contenant les versions les plus récentes des textes disponibles.

Pour rappel, l’Assemblée générale de l’OMPI a donné mandat à l’IGC de mener des travaux en vue de parvenir à un accord sur un ou plusieurs instruments juridiques internationaux, sans préjuger de la nature du ou des résultats, relatifs à la propriété intellectuelle, propres à garantir une protection équilibrée et effective des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles.

Lien vers l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’OMPI.

Lien vers le rapport de l’IGC.