Des eurodéputés veulent déréglementer micro-organismes et animaux OGM

Si l’industrie animale est plus discrète sur le sujet, des multinationales des micro-organismes exercent depuis plusieurs mois un lobbying pour obtenir le droit de disséminer dans l’environnement des bactéries, levures, voire virus génétiquement modifiés sans aucun contrôle des autorités publiques [1]. En janvier 2024, Asger Christensen, Erik Poulsen et Emma Wiesner, eurodéputés danois et suédois du groupe Renew Europe, ont profité des négociations sur la déréglementation des plantes génétiquement modifiées par de nouvelles techniques pour glisser des amendements concernant les micro-organismes mais également les animaux GM.

Une proposition législative demandée à la Commission européenne

La première demande, qui concernait seulement les MGM, fut formulée par une majorité d’eurodéputés membres du Comité Agriculture du Parlement européen. Le 13 décembre 2023, ils décidaient en effet d’ajouter quelques phrases à la proposition de la Commission européenne sur les végétaux OGM/NTG au sujet des micro-organismes [2]. La demande était que « pour d’autres organismes, tels que les microorganismes, les connaissances disponibles seront examinées en vue d’une future proposition » [3]. Les habitués des travaux législatifs au niveau européen comprennent alors que cette demande vise à donner à la Commission européenne une légitimité politique à proposer dans les mois qui viennent une déréglementation des MGM obtenus par de nouvelles techniques. Car, se faisant, la Commission répondrait à une demande du Parlement européen, et non des seules entreprises du secteur des micro-organismes.

Pour la majorité des eurodéputés du Comité Agriculture ayant voté cet écrit, déréglementer les MGM serait la suite logique du constat proposé par la Commission. Cette dernière écrit en effet dans sa proposition initiale que « l’Union risque d’être exclue dans une large mesure des développements technologiques et des avantages économiques, sociaux et environnementaux que ces nouvelles technologies peuvent potentiellement générer, si son cadre relatif aux OGM n’est pas adapté aux NTG ». Les eurodéputés estiment de leur côté que ce raisonnement « justifie l’adoption d’une législation similaire pour les micro-organismes ».

Au sein du Comité Environnement, deux amendements votés à la majorité vont dans le même sens mais sont plus ambitieux. Il s’agit cette fois de considérer que « les connaissances actuelles pour d’autres organismes, comme les micro-organismes, les champignons et les animaux, devront être analysées en vue de futures initiatives législatives les concernant » [4]. Politiquement, la demande est la même que celle formulée par le Comité Agriculture mais avec, cette fois, les animaux GM inclus ! Un autre amendement précise que la Commission européenne devrait ne pas tarder. Selon le nouvel article proposé, « au plus tard en 2024, la Commission présentera [...] un rapport d’évaluation des spécificités et des besoins des autres secteurs qui ne sont pas couverts par le présent règlement, par exemple celui des micro-organismes, ainsi qu’une proposition en vue d’une action future » [5].

Le Parlement européen discutera le 6 février

Du côté de la Commission, le lobbying des multinationales s’est intensifié ces derniers mois. Ces multinationales ont déjà fait valoir auprès de la Commission leur souhait que la déréglementation envisagée pour les plantes OGM/NTG soit également envisagée pour les micro-organismes. Si la Commission n’a officiellement initié aucune réflexion en ce domaine, elle a commencé à mobiliser ses experts pour qu’ils produisent certains rapports qui seront nécessaires pour accompagner une éventuelle proposition de déréglementation [6].

Le 6 ou 7 février prochain, les eurodéputés réunis en séance plénière du Parlement européen à Strasbourg discuteront de la proposition formulée par la Commission européenne et amendée par les comités agriculture et environnement [7]. Ils décideront alors s’il faut demander à la Commission d’initier un travail en vue de déréglementer les MGM et les animaux GM, ou pas.