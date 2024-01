En Europe, les OGM sont réglementés par la Directive 2001/18/CE. Celle-ci prévoit une procédure avec une évaluation des risques ; la publication d’une méthode d’identification ; un étiquetage ; un suivi post-commercialisation.

Le 5 juillet 2023, la Commission européenne a fait une proposition de dérèglementation des « nouveaux » OGM, dits « Nouvelles techniques génomiques » (NTG). Pour une grande majorité des NTG, nommées NTG 1 et définies à l’annexe 1 du projet, les procédures prévues par la directive de 2001 seraient tout bonnement abandonnées, sauf l’étiquetage des semences.

L’Anses (Agence nationale de sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a été saisie par la Première Ministre sur les évolutions envisagées et elle devrait rendre son rapport au premier semestre 2024.

Mais l’Agence s’est aussi autosaisie et a conclu sur cette annexe 1 dans un avis du 29 novembre 2023. Très sommairement, l’Anses dit explicitement que l’annexe 1 « manque de clarté », qu’il y a « insuffisance de justifications scientifiques de l’équivalence recherchée entre des plantes NTG [...] et des plantes conventionnelles », et qu’une « non prise en compte de la relation des critères d’équivalence proposés au risque ».

Nous nous permettons d’attirer votre attention sur cet avis qui met en lumière les failles scientifiques de ce projet de la Commission européenne.

Cette déréglementation des OGM/NTG présente en outre plusieurs dangers :

en l’absence d’étiquetage, les consommateurs ne sauront plus ce qu’ils ont dans leur assiette ;

les effets d’une dissémination de ces variétés sur la biodiversité sont inconnus ; l’existence d’une filière d’agriculture biologique est menacée ;

et, par le droit des brevets dont ces variétés relèvent, l’oligopole de l’agrochimie risque de contrôler la base de la chaîne alimentaire mondiale.

De plus des obligations restent aux États sans en avoir les moyens (pas de méthode de détection).

Ce faisant, la Commission fragilise son autorité politique dans des domaines où la confiance des citoyennes et citoyens est pourtant fondamentale. La confiance présuppose une information claire et transparente.

La question est urgente, la commission environnement du Parlement européen devant se réunir le 11 janvier 2024 pour finaliser son rapport avant un examen du projet en plénière prévu début février.

Vous trouverez ci-dessous les liens vers l’avis de l’Anses précédemment cité, ainsi que vers plusieurs articles sur le sujet :

Anses, « Plantes NTG : analyse des critères d’inclusion dans la catégorie 1 proposés par la Commission européenne », 21 décembre 2023 ;

Stéphane Foucart, « L’Anses remet en cause les critères de dérégulation des « nouveaux OGM » », Le Monde, 22 décembre 2023 ;

José Bové et Benoît Biteau, « Sur les “nouveaux OGM”, la Commission européenne foule aux pieds le principe de précaution », Le Monde, 4 janvier 2024 ;

Eric Meunier, « Anses : la dérèglementation des OGM n’est pas fondée scientifiquement », Inf’OGM, 22 décembre 2023.

Si vous n’avez pas le temps de lire l’avis de l’Anses, vous pouvez aller directement à la conclusion (section 3.3), qui résume la fragilité scientifique de l’argumentation de la CE (pp. 26-27).

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information afin de vous aider à vous forger une opinion.

En espérant que cette question cruciale retiendra toute votre attention,

Veuillez agréer, Madame la députée, Monsieur le député, nos salutations les plus respectueuses.

Inf’OGM