L’art de nous faire gober des mouches

Le marché des insectes (conventionnels ou OGM), en plein développement, est présenté comme une alternative écologique et durable à l’élevage classique. Le site Vitagora évoque « un chiffre d’affaires évalué à 688 millions de dollars en 2018 et estimé à 1,4 milliards de dollars d’ici 2024 » [1]. Actuellement, c’est plus de 6 000 tonnes de protéines qui sont produites à partir d’insectes (non OGM a priori) en Europe annuellement. Ces insectes servent actuellement principalement à nourrir les animaux domestiques. Mais le marché des aliments pour les humains, et notamment pour les sportifs, est un objectif stratégique pour ces entreprises.

En 2016, deux anciens collaborateurs chez McKinsey (Clément Ray et Aude Guo) et un ancien collaborateur de la banque Rothschild (Bastien Oggeri) créaient l’entreprise Innovafeed, spécialisée dans la production et la vente de mouches soldates noires [2]. Innovafeed possède, en France, les deux plus grosses fermes d’insectes au monde. En 2020, cette entreprise s’associe avec ADM (Archer Daniels Midland), l’une des quatre plus importantes entreprises du commerce des grains [3]. Innovafeed, dont ADM et Cargill sont actionnaires, réussit des levées de fond extraordinaires : 450 millions d’euros en moins de cinq ans [4]. Elle bénéficie également d’un large soutien financier public, notamment via le Génopole d’Évry. Cet « incubateur » lui a permis de mener plusieurs projets de recherche et développement à moindre frais, bénéficiant d’infrastructures de qualité.

Innovafeed vend « des protéines d’insectes destinées à l’aquaculture ; des huiles et protéines d’insectes pour les porcs, les volailles, les animaux domestiques et des engrais 100% naturels issus des déjections d’insectes ». La vingtaine de brevets possédés par Innovafeed renseigne que l’entreprise souhaite développer des pesticides « notamment vis-à-vis de différents ravageurs » [5], utiliser des « pupariums d’insectes, de mouches mortes ou leurs mélanges […] pour augmenter la croissance de plantes et/ou pour augmenter le rendement de culture » [6]…

Innovafeed soigne son image et vend ses insectes comme des produits « responsables ». Le site Bioalaune.com reprend cette affirmation sans la questionner [7]. Et Ecocert, une des entreprises qui labellise les produits issus de l’agriculture bio, a considéré que les engrais réalisés à partir de ces insectes, et vendus sous le nom « FrassiNova », étaient compatibles avec les critères de l’agriculture bio [8]. Lidl et Innovafeed communiquent ensemble sur le fait que ces ingrédients à base d’insectes sont une alternative au soja brésilien, en majorité OGM et responsable d’une déforestation massive. Aux côtés d’Innovafeed, on trouve l’entreprise Metex Nøøvistago, un des acteurs français engagé sur le marché des micro-organismes génétiquement modifiés [9]. Ce qui apparaît comme des perspectives d’insectes OGM chez Innovafeed est déjà concret pour d’autres entreprises.

Des mouches noires OGM

L’entreprise israëlienne FreezeM espère mettre rapidement sur le marché une mouche génétiquement modifiée, nommée BSF-Titan® et décrite comme « l’ultime machine à recycler » [10]. Les chercheurs de FreezeM ont déclaré avoir modifié plus de 400 cibles génétiques (sic) et ainsi mis au point et breveté de nombreuses souches de BSF modifiées génétiquement par des protocoles utilisant notamment Crispr/Cas9 [11]. Il s’agit plus précisément de la mouche soldate noire (Hermetia illucens). Cette mouche GM est destinée à l’alimentation animale en tant que source de protéines. Le but des modifications génétiques est d’obtenir des larves de mouche plus grosses.

L’entreprise, qui a reçu 6,3 millions d’euros du Conseil européen de l’innovation (EIC) parle d’une taille 50 % plus importante que la mouche sauvage [12]. Plus grosse, cette mouche, toujours selon les déclarations de l’entreprise, « réduira considérablement les coûts de l’industrie, améliorera substantiellement les taux de conversion des aliments et fournira un moyen durable, efficace et accessible d’augmenter la capacité de production de protéines pour le bétail ». On retrouve la promesse historique des OGM, le même argument de vente : nourrir le bétail et, par là, les humains. Une promesse qui n’a jamais été réalisée, la famine étant une question non pas de production, mais sociale et politique.

Les mouches se nourrissent de déchets organiques. Ces déchets sont eux aussi devenus un véritable marché. Dans l’UE, cette ressource peut coûter jusqu’à 40 euros la tonne. D’après le site Feed & Additive, « en l’état actuel des choses, si une usine de protéines d’insectes typique a besoin de 15 tonnes d’aliments à base de déchets pour produire une tonne de farine d’insectes, elle doit payer jusqu’à 600 euros pour l’alimentation elle-même. En utilisant la lignée BSF-Titan améliorée de FreezeM, le coût de l’aliment peut être réduit à 450 €, et l’augmentation de la taille des larves réduira encore les coûts de production en raccourcissant la durée du cycle et en atteignant un taux de protéines plus élevé » [13].

Produire toujours plus…

Pour l’entreprise FreezeM, un lien doit être fait entre nourriture du bétail (poissons, cochons et volailles) et moindre mobilisation de terres agricoles. Elle écrit que « les larves de la BSF-Titan sont jusqu’à 50 % plus grosses, et une tonne de protéines de la mouche soldat noire utiliserait 0,67 % des terres agricoles, par rapport à une tonne de cultures ». Mais plus d’animaux en batterie, ce sera plus d’excréments à épandre, plus d’antibiotiques, plus d’eau, etc. Il s’agit encore une fois d’une fuite en avant, dans une logique productiviste et hors-sol. Cette logique apparaît à de nombreux acteurs comme une impasse, et améliorer un facteur ne changera pas l’équation globale.

Ces insectes génétiquement modifiés à destination de l’alimentation animale, voire humaine, sont aujourd’hui des OGM à part entière dans l’Union européenne. A ce titre, leur éventuelle commercialisation doit passer les étapes d’autorisation, évaluation des risques sanitaires et environnementaux, étiquetage… Mais, comme nous le verrons dans de prochains articles, une dynamique est en cours pour obtenir leur dérèglementation, à l’image de ce que les multinationales semencières essayent d’obtenir pour les plantes en ce moment.