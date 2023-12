Mobilisation nationale : « NTG / OGM, même combat »

Où donner de la tête ? Ça s’emballe de toute part pour continuer à faire du fric et à tout verrouiller avant que les peuples ne se soulèvent...

On vous transfère ces infos afin que le message passe dans la population et que la lutte se poursuive.

Les faucheuses faucheurs volontaires d’OGM, Les Soulèvements de la Terre, La Conf’, Extinction Rebellion, Greenpeace et beaucoup d’organisations soucieuses du vivant, appellent à mobilisation générale.

Il y a État d’urgence biologique !

En effet, la commission Européenne prévoir à marche forcée de dérèglementer les OGM.

Par une arnaque démocratique, elle donnerait aux 4 multinationales semencières la possibilité de s’approprier le codage génétique de tout le vivant.

Ces entreprises pourraient ainsi modifier des séquences ADN sans limite et les breveter pour s’accaparer les végétaux.

Les répercussions sont importantes, immédiates et irréversibles :

aucune traçabilité sur les végétaux , main mise totale des semenciers et de l’agrobusiness ;

perte d’autonomie des paysans ;

fin de l’agriculture bio ;

fin des labels AOP, AOC ;

Perte de souveraineté des États ;

Ce n’est pas un film d’anticipation, c’est la réalité de ce mois de Décembre 2023 !

La commission Européenne accélère les décisions antidémocratiquement pour qu’il n’y ait pas de refus des populations .

Réagissons nombreuses et nombreux partout en France le 16 Décembre.

Si nous nous taisons, iels décideront pour nous !

Les mobilisations annoncées :

Lorient - 10h30, à l’Hôtel de Ville ;

Saint-Nazaire - 10h00, place du Commando ;

Le tract à distribuer :