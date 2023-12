Conférence-débat : « Derrière les OGM, une certaine vision du vivant ? »

« Nous commencerons par parler des OGM, pour montrer qu’en fait ce n’est qu’une partie du déferlement des techniques sur le monde. Plus des techniques sont développées par la Science, plus on est sommé de choisir, de les utiliser ou pas.

Par exemple, l’agence de sécurité sanitaire des aliments a recommandé l’autorisation de la culture de cellules de pommes en remplacement des pommes ! On veut nous faire manger des pommes artificielles. On veut nous faire manger de la viande artificielle. On veut nous faire manger des OGM sans les étiqueter (c’est le projet en cours de la Commission européenne).

On veut faire de l’intelligence aussi artificielle ; bref tout notre monde devient remplacé par un ersatz. Et même, on nous fait désirer ce monde alors qu’il nous fait tous souffrir. Le but est vraiment de comprendre en quoi notre société nous fait désirer d’être " quelque chose que l’on a fabriqué " (Arendt), c’est-à-dire un self made (wo)man, un produit !!! Les OGM seront un point d’entrée dans la pensée techno-critique qui critique ce déferlement ».

Olivier Leduc est l’auteur d’un livre sur les OGM, trois auditions parlementaire et a participé activement à l’opposition aux OGM depuis 20 ans.