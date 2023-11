Les agriculteurs vent debout contre la dérèglementation des OGM

L’association belge Vitalle Rassen explique : « Même les agriculteurs biologiques et les autres personnes qui travaillent consciemment sans OGM perdront cette liberté de choix. Or, il s’agit là d’un point crucial. Si l’Europe veut vraiment favoriser la croissance de l’agriculture biologique, elle doit offrir des garanties solides pour que le secteur biologique puisse continuer à travailler sans OGM ».

La nouvelle législation constitue également une menace majeure pour les sélectionneurs qui mettent au point de nouvelles variétés de cultures à la demande des agriculteurs. Les brevets obtenus avec les nouvelles techniques de modification génétique réduiront les possibilités des sélectionneurs. Pour les manifestants, la situation est d’autant plus grave que la Commission européenne élabore actuellement une loi qui limitera la liberté d’utilisation et d’échange des semences. Demeter, le label de qualité de l’agriculture biodynamique, à l’origine de ce rassemblement, souligne : « l’industrie agroalimentaire veut nous enlever la liberté de cultiver nos propres semences ». Vitale Rassen renchérit : « la sélection est un droit de l’Homme, mais ces deux mesures privent les agriculteurs de la liberté de le faire eux-mêmes ».

Les manifestants souhaitent aussi que les OGM, anciens ou à venir, soient évalués correctement. Ils considèrent que les nouvelles techniques de modification génétique comportent des risques, contrairement à ce que les entreprises semencières affirment. L’agriculteur Tijs Boelens, porte-parole de Boerenforum, précise : « La valeur nutritionnelle ou la toxicité des cultures peut être modifiée involontairement. Ces effets secondaires n’ont pratiquement pas fait l’objet d’études indépendantes à ce jour, mais la Commission européenne affirme que la plupart des nouveaux OGM sont sans danger. En d’autres termes, l’Europe met en péril son propre principe de précaution ».

Dernier point mis en exergue par les associations : l’ignorance par la Commission européenne de l’opinion de la majorité des consommateurs et des agriculteurs européens, qui sont majoritaires à rejeter les OGM. Tijs Boelens conclut : « cette proposition montre une Europe qui ne choisit pas pour les gens, mais les profits de quelques sociétés cotées en bourse. [...] Les agriculteurs européens ont déjà l’impression d’être constamment mis sur la défensive, et la situation ne fera qu’empirer. C’est maintenant à l’Europe de montrer qu’elle se soucie de ses agriculteurs, au lieu de laisser la porte grande ouverte à des entreprises comme Bayer-Monsanto, Corteva et Syngenta. Au lieu de s’appuyer sur des techniques qui n’ont pas fait leurs preuves, l’Europe devrait se concentrer sur des solutions systémiques, telles que l’agriculture biologique et agroécologique. Celles-ci ont déjà fait la preuve de leur valeur ».