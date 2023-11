Podcast - Raconte-moi autrement les OGM #6

La sixième émission dans cette série Raconte-moi autrement les OGM, produite par Radio Zinzine, avec Annick Bossu, présidente de l’association Inf’OGM et directrice de publication d’Inf’OGM, le journal.

L’artificialisation du vivant

Après une introduction où Annick explique ce qui l’a motivée à s’impliquer il y a environ six ans, elle aborde le vaste sujet de l’artificialisation du vivant, qui ne touche pas seulement le domaine agricole, mais aussi l’espèce humaine, par le biais de biotechnologies dans le domaine médical et la reproduction. Elle évoque le forçage génétique, qui a des impacts peu connus, la modification des embryons et, enfin, les cellules souches pluripotentes induites...

Pour comprendre ce qui se cache derrière ces phénomènes mystérieux, vous n’avez qu’à écouter l’émission !