Cette table ronde réunira des députés européens de tous horizons politiques et des représentants du secteur alimentaire, notamment de la grande distribution et des fabricants de produits alimentaires, ainsi que du secteur de l’agriculture biologique.

Elle abordera les questions suivantes :

Que signifie la proposition de la Commission pour le secteur alimentaire, pour la production conventionnelle et biologique sans OGM et pour les consommateurs ?

Comment les entreprises peuvent-elles continuer à produire sans OGM et à préserver la production d’aliments sans OGM ?

Les effets économiques brutaux d’une éventuelle déréglementation sur le secteur alimentaire ainsi que sur les marchés des produits conventionnels et biologiques sans OGM, qui représentent des milliards d’euros par an.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10/11/2023, 18h.

L’interprétation sera assurée en français, anglais et allemand.