Podcast - Raconte-moi autrement les OGM #5

La cinquième émission dans cette série Raconte-moi autrement les OGM, produite par Radio Zinzine, avec Christophe Noisette, co-fondateur d’Inf’OGM et rédacteur en chef.

Les OGM au service de l’agriculture industrielle

Les OGM sont présentés comme une solution aux problèmes posés par l’agriculture industrielle. Pourtant, les OGM s’inscrivent dans la continuité paradigmatique de cette agriculture qu’ils sont censés sauver. Ce sont les mêmes façons de procéder (action/réaction) et les mêmes acteurs qui sont en jeu. Les OGM non seulement ne peuvent pas sauver cette agriculture industrielle, mais ils aggravent les problèmes déjà causés par cette dernière. Et ce à tous les niveaux : économique, sanitaire et environnemental.