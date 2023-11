Programme

VENDREDI 08/12

9h à 18h : LES CONSTATS !

9h00 - 9h30 : Accueil et mot de bienvenue du collectif d’organisation.

9h30 - 12h00 : Pas de démocratie ni de justice dans l’alimentation sans autonomie technique paysanne.

Bilan de l’agriculture industrielle : l’échec total de la « modernisation ». État des lieux du déferlement de technologies en agriculture. Les « technologies paysannes », sympathique alternative ou recours radical ?

12h30 - 14h00 : Repas partagé en Auberge Espagnole : chacun apporte un plat maison (local et de saison bien sûr) à partager avec tout le monde.

14h00 - 18h00 : L’alimentation, loin de n’être qu’une question de choix individuels, relève d’un choix de société.

Lutter à partir des classes populaires.

Alimentation “choisie” ou de “qualité” ?

Pourquoi et comment le modèle alimentaire industriel est verrouillé et neutralise tous les efforts individuels et comment il s’arrange des niches sélectives ?



18h à 23h : LA CONVIVIALITÉ !

18h00 - 19h30 : Apéro-Démo d’outils de maraîchage par la Fabriek Paysanne.

19h30 - 23h00 : Repas local et de saison (sur réservation et paiement anticipé) suivi d’une soirée festive. Bières spéciales locales & Musique Live (les artistes seront annoncés un peu plus tard) !

SAMEDI 09/12

9h à 18h : LUTTONS CONTRE L’IMPUISSANCE !

9h00 - 9h30 : Temps d’accueil

9h30 - 12h00 : Se forger un regard commun, construire des actions communes :

Travail en ateliers simultanés, définis en fonction des réflexions et besoins exprimés la veille.

12h30 - 14h00 : Repas léger local et de saison (sur réservation et paiement anticipé).

14h00 - 17h00 : Ateliers ACTIONS COMMUNES :



Par où commençons-nous ?

Comment lutter et changer la donne ?

Comment contribuer à la naissance d’un mouvement pour l’installation d’une nouvelle génération de paysans et pour la démocratie dans l’alimentation ?

Les prochaines étapes ?

Se donner une suite ?

De nouveaux rendez-vous ?

Des actions concrètes à conduire ?



17h00 - 18h00 : Temps de conclusion.

Infos pratiques et réservations

Inscriptions plus que souhaitée (places limitées), et la réservation et le paiement des repas est indispensable.

https://framaforms.org/qui-mangera-quoi-demain-qui-le-produira-8-9-decembre-2023-a-neufchateau-1695393559

PAF : Participation libre et consciente

La participation aux deux journées est plus que conseillée, mais non obligatoire.

Repas : les repas du vendredi soir et samedi midi sont sans obligation mais sur réservation et paiement anticipé !