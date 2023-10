Les brevets augmentent le prix des semences OGM selon l’USDA

Dans son rapport « Concentration and Competition in U.S. Agribusiness » de juin 2023, le ministère étasunien à l’Agriculture (USDA) constate une « augmentation significative » du prix des semences pour les variétés génétiquement modifiées ces trente dernières années et évoque comme cause possible les droits de propriété intellectuelle [1]. L’USDA soumet même que ces droits seraient des « déterminants plus importants de l’inflation des prix des semences [...] que la concentration des marchés ». De manière intéressante, on peut observer ici que l’accumulation des droits de brevets par les grands semenciers (Corteva, BASF, Bayer/Monsanto, Syngenta, Limagrain) contribue elle-même à la concentration des marchés.

Inf’OGM avait expliqué récemment que les brevets confèrent aux semenciers des droits exclusifs de commercialiser des semences GM, de contrôler leur distribution et ainsi influencer leur prix, et plus largement celui de l’alimentation [2]. Les chiffres d’inflation indiqués dans le rapport de l’USDA illustrent cela de manière éloquente : « Entre 1990 et 2020, le prix moyen payé par les agriculteurs pour les semences a augmenté de 270%, alors que l’inflation des prix des produits de base n’était que de 56%. Les prix des semences génétiquement modifiées (maïs, soja et coton) ont augmenté en moyenne de 463% ».

Légende :

en noir : indice de prix des semences GM

en beige : indice de prix des semences

en rouge : indice de prix des semences non GM

en bleu : indice de prix des cultures / récoltes