Des enzymes issues d’OGM utilisées dans l’alimentation

[ 3 ] L’AESA ne s’intéresse qu’aux enzymes destinées à l’alimentation humaine et animale mais la production d’enzymes avec des micro-organises OGM ou non concerne d’autres domaines industriels, comme la pharmacie, l’agriculture (biocontrôle), les cosmétiques, les peintures, les détergents, les agro-caburants, l’industrie du papier, etc. Une autre enquête mériterait d’être menée sur ces autres utilisations.

[10] Classées par nombre de dossiers déposés indiqué entre parenthèse :

Danisco (13), Novozymes A/S (12), Amano Enzyme Inc (7), DSM Food Specialties B.V. (5), Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products (4), Intertek Scientific & Regulatory Consultancy (2), Kemin Europa N.V. (2), Sunson Industry Group (2), AB Enzymes (1), Advanced Enzyme Technologies Ltd (1), BASF Enzymes LLC (1), Biozyme (1), Enmex SA de CV, a Kerry Company (1), Framelco B.V. (1), Hayashibara Co (1), HBI Enzymes Inc. (1), Nagase GmBH (1).