UE : la Commission doublera-t-elle son budget communication ?

Mettant en avant les coûts liés au Covid-19, à la guerre en Ukraine et à l’inflation, la Commission européenne a présenté le 20 juin dernier une proposition de révision du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne couvrant la période 2021-2027. Selon des informations qui ont fuité dans la presse [1], la Commission envisagerait, au titre de ce budget pluriannuel, de doubler son budget communication, appelé « corporate communication services ». De 30 millions d’euros, il passerait à 60 millions d’euros par an à partir de 2024. Les activités de communication de la Commission européenne seraient financées à travers différents fonds et programmes existants, comme Horizon Europe, InvestEU, EU4Health, etc [2].

Interrogé par Inf’OGM, un porte-parole de la Commission européenne explique que, « (e)n particulier, en temps de crise, il est plus important que jamais que les institutions démocratiques communiquent clairement à tous les citoyens sur les actions mises en place pour résoudre leurs problèmes les plus pressants, plus particulièrement dans une ère d’information marquée par la désinformation ». Il ne confirme toutefois pas le montant qui a fuité dans la presse. Ce montant, affirme-t-il, sera connu après l’adoption d’une « communication sur les actions de communication institutionnelle pour la période restante (2024-2027) ». Cette adoption « devrait avoir lieu prochainement ». Le porte-parole confirme en partie le mode de financement prévu de ces actions. « Il ne s’agira que de fonds de communication existants réaffectés depuis certaines lignes budgétaires décentralisées de la Commission », assure-t-il. Autrement dit, l’augmentation du budget communication de la Commission européenne ne se fera pas au prix d’un effort budgétaire supplémentaire pour les États membres. Elle se fera au détriment de la communication budgétée pour des fonds et programmes existants.

Ce qui est en revanche déjà public, c’est que dans le cadre de la révision du budget pluriannuel, la Commission européenne propose la création d’un nouvel instrument : la plateforme « Technologies stratégiques pour l’Europe » [3]. Cette plateforme aura vocation à s’appuyer sur divers programmes existants (Horizon Europe, Fonds pour l’innovation, InvestEU…) pour orienter les financements disponibles vers des projets considérés comme étant cruciaux. Parmi eux : « les transitions verte et numérique » (sic), l’intelligence dite artificielle et les biotechnologies. La Commission souhaite tout spécialement stimuler ces secteurs en allouant dix milliards d’euros supplémentaires à des programmes ciblés : trois milliards d’euros pour InvestEU, 0,5 milliard d’euros pour Horizon Europe, cinq milliards d’euros pour le Fonds pour l’innovation et 1,5 milliard d’euros pour le Fonds européen de la défense.

Ces propositions vont maintenant faire l’objet de discussions entre le Parlement européen et le Conseil. L’exécutif européen souhaite voir les mesures entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

Notons enfin que la Commission européenne entend faire échapper de nombreux OGM à la règlementation OGM [4]. Alors qu’une procédure législative va s’enclencher et déborder sur l’année 2024, l’augmentation de son budget communication lui servira-t-elle aussi à convaincre les citoyens européens des avantages de sa politique et de les protéger contre la « désinformation » sur le sujet des OGM ?