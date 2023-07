Nouveaux OGM : financons une information indépendante

Inf’OGM fait appel au soutien de ses lectrices et lecteurs pour publier une vidéo et un mini-guide expliquant clairement les bases du débat.

L’industrie semencière a popularisé de nombreux nouveaux termes, comme ceux de “ Nouvelles techniques d’édition du génome ”, “ Nouvelles Techniques de Sélection ”, “ New Breeding Techniques ”. Cette profusion des termes n’est pas innocente : la définition de ce qu’est un OGM est au cœur des débats dans les arènes de l’Union européenne. La définition des OGM donnée par le droit européen et international est simple, claire et inclut donc tous les organismes produits par des techniques de modification génétique. Changer la définition est la meilleure façon d’exclure les OGM des obligations d’évaluation des risques et d’étiquetage. Et la Commission européenne est justement en train de réviser le cadre réglementaire des OGM.

Ce faisant, la Commission européenne va à l’encontre de la volonté des citoyens. Une étude commanditée par Greenpeace en 2022 montre qu’une majorité écrasante (92%) des Français souhaitent que la présence de « nouveaux OGM » soit indiquée sur les emballages des produits alimentaires…

Pour que les citoyens et citoyennes puissent participer pleinement au débat en cours sur la réglementation des OGM et reprendre le pouvoir sur les décisions qui les concernent, il est essentiel de diffuser les informations clés du débat.

Et aidez-nous à produire une courte vidéo didactique et un mini-guide illustré sur la définition des OGM transgéniques ou non et les risques qu’ils posent pour la santé, l’environnement, l’agriculture.

Charlotte, et toute l’équipe d’Inf’OGM