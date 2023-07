La biodiversité à l’épreuve de l’agriculture

Presque sept ans se sont écoulés depuis la parution de notre dossier « Sauver la biodiversité cultivée » (n°141, octobre 2016). Depuis, la dégradation de la biodiversité, c’est-à-dire de toute la diversité du vivant, s’est accentuée, en attestent les récents rapports de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (plus connue sous le sigle de l’IPBES), qui évoquent la 6ème extinction des espèces (voir p.3-5). Une des causes de cet effondrement réside dans l’agriculture intensive, celle qui utilise de nombreux intrants (engrais, pesticides de synthèse…) et des pratiques agricoles néfastes (travail profond du sol, monocultures…), ce qui détruit les sols. Or, au-delà de sa fonction de support, le sol nourrit les plantes et un sol vivant est une des conditions de la pérennité de l’agriculture. Une autre condition est de pouvoir disposer d’un réservoir de ressources biologiques variées, notamment pour que les cultures et l’élevage puissent s’adapter au dérèglement climatique.