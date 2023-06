OGM - Trois maïs transgéniques autorisés en Europe

À ce jour, une centaine de plantes génétiquement modifiées par transgénèse sont autorisées à l’importation par la Commission européenne : maïs, soja, colza, coton et betterave [3]. Ces autorisations, valables dix ans, n’en permettent pas la culture mais seulement leur utilisation comme denrées alimentaires et aliments pour animaux (maïs, soja, colza) ou comme agrocarburant (colza, soja). Seul le maïs Mon810 est toujours autorisé à la culture suite au renouvellement d’autorisation de 2017 [4].

La Commission rappelle que « tout produit fabriqué à partir de ces OGM sera soumis aux règles strictes de l’UE en matière d’étiquetage et de traçabilité », deux obligations qui permettent notamment un choix éclairé par les paysans et les consommateurs. Reste que ces autorisations questionnent. La Commission européenne est en passe de déréglementer les nouveaux OGM (sans en définir le contour scientifique et juridique). Et, dans un document qui a fuité récemment [5], la DG Santé considéraient qu’ils « sont aussi sûr que leurs équivalents conventionnels ». La DG Santé propose d’ailleurs tout simplement de ne plus détecter et tracer ces nouveaux OGM.

La Commission européenne et les entreprises nous vendent le rêve des nouveaux OGM, plus précis, plus rapide à mettre au point, plus intéressant pour le consommateur… Mais, dans la réalité, ce sont toujours les « vieux » OGM transgéniques qui sont cultivés et consommés, même aux États-Unis où les premières décisions de déréglementation de nouveaux OGM datent de plus de dix ans. Les nouveaux OGM ne sont toujours pas cultivés à grande échelle, et les questions de la précision et du gain de temps restent largement à démontrer, au-delà des discours publicitaires.