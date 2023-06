OGM : les États-Unis maintiennent la pression sur le Mexique

Le 2 juin 2023, la représentante au commerce des États-Unis, Mme Katherine Tai, a annoncé que les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations techniques dans le cadre du différend avec le Mexique, sur la base de l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) [1].

Les consultations portent sur les mesures prévues dans le décret mexicain du 13 février 2023, en particulier l’interdiction des importations de maïs blanc génétiquement modifié destiné à l’alimentation humaine, et l’instruction donnée aux agences gouvernementales mexicaines de remplacer progressivement le maïs jaune transgénique dans tous les produits destinés à la consommation humaine et à l’alimentation animale [2]. Selon le gouvernement des États-Unis, ces mesures sont incompatibles avec plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des chapitres de l’USMCA consacrés aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et à l’accès aux marchés.

« Les États-Unis ont fait part à plusieurs reprises de leurs préoccupations quant au fait que les politiques mexicaines en matière de biotechnologie ne sont pas fondées sur la science et menacent de perturber les exportations américaines vers le Mexique au détriment des producteurs agricoles, ce qui peut à son tour exacerber les problèmes de sécurité alimentaire. Les politiques mexicaines en matière de biotechnologie étouffent également l’innovation agricole qui aide les agriculteurs américains à répondre aux défis climatiques urgents, à accroître la productivité agricole et à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs », a déclaré Mme Tai [3].