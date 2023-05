Podcast - Raconte-moi autrement les OGM #2

Dans ce nouvel épisode de l’émission Raconte-moi autrement les OGM, produite par Radio Zinzine, Eric Meunier, journaliste à Inf’OGM, retrace l’histoire des OGM...

Cette histoire, en fait, commence au début du 20ème siècle, bien avant leur apparition, avec l’introduction des variétés hybrides F1. Ensuite, jusqu’aux années 80, la recherche fondamentale qui passe de l’organisme à la cellule et puis à l’ADN. Vers les années 60 et 70 on voit apparaître la mutagenèse chimique ou physique sur des plantes entières. C’est dans les années 80 - 90 que les grandes entreprises semencières introduisent la transgenèse, mais sur quelques plantes seulement. A cette époque la 1ère législation européenne sur les OGM est mise en place. Les années 2000 voient les premières plantes obtenues par mutagenèse sur culture de cellules isolées et cultivées in vitro.