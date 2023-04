Regards croisés sur les OGM

Nous avons donc demandé à plusieurs personnes de disciplines différentes de partager leur point de vue sur cet objet. Ainsi, ce dossier est original en ce sens que la quasi totalité des articles proposés sont écrits par des personnes extérieures à l’association. Les auteurs et autrices se sont exprimés à leur guise. Certains points de vue n’auraient certes pas été exprimés de la même façon par Inf’OGM, mais nous avons essayé de ne pas interférer sur ces différents regards posés sur les OGM.

Le lecteur sera ainsi amené à croiser différentes analyses, parfois surprenantes et toujours particulières, venant de disciplines variées : génétique (p.11-13), biologie (p.3-5), agronomie (p.6-8), sociologie (p.16-17), anthropologie (p.18-19), philosophie (p.21-22), économie (p.9-10) et médecine (p.14-15).

Il manque, bien entendu, des points de vue d’autres disciplines, comme par exemple celui du droit ou de l’entomologie. Mais, il faut le dire, près de la moitié des personnes contactées n’ont pu répondre favorablement, faute de temps. Cet aspect n’est pas à négliger. Pour nous, coordinateurs du dossier, ce manque de temps et de disponibilité reflète de l’accélération du rythme de travail des chercheurs imposée par le contexte actuel de « la recherche » et de « l’innovation » , notamment dans le domaine des biotechnologies.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont contribué à ce dossier et qui, de ce fait, en ont mesuré l’ambition et la nécessité pour que progresse une pensée distanciée et critique de l’objet OGM.

À la lecture de ce dossier, vous comprendrez qu’il n’était pas dans nos intentions de donner un ixième espace d’expression aux partisans des modifications génétiques : ils ont toute la presse dominante pour cela. Mettre en évidence les raisons de l’opposition selon les disciplines convoquées, et les confronter, nous semblait en revanche instructif.

Ces regards croisés et bigarrés dessinent au final un kaléidoscope relativement homogène avec, en toile de fond, la mise en évidence d’un réductionnisme très problématique du vivant.