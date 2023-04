Le label FSC et les OGM : un pas en avant, un pas en arrière

Le label FSC interdit les arbres génétiquement modifiés. Mais la pression de certaines entreprises papetières, comme la brésilienne Suzano, tente de limiter cette interdiction [1]. De leur côté, la société civile internationale et d’autres membres du FSC ont dénoncé l’idée de mettre en place « un processus d’apprentissage sur les OGM », perçue comme une première étape vers l’acceptabilité des arbres génétiquement modifiés [2]. Et cette dénonciation semble avoir porté ses fruits.

En effet, le 31 mars 2023, le Conseil d’administration (CA) du FSC annonce : « Après un examen planifié du processus d’apprentissage sur le génie génétique lors de sa réunion en mars 2023, le Conseil d’administration du FSC a décidé de mettre fin au processus d’apprentissage » [3]. En effet, le CA estime que ce processus décrié risque de diviser les membres du FSC et peut porter préjudice à la mission et à la réputation de ce label.

La question des OGM n’est pas pour autant totalement enterrée. Le CA précise que « à l’exception des analyses documentaires, des études théoriques et des recherches autorisées par la politique d’association actuelle, aucune recherche sur les arbres génétiquement modifiés ne serait entreprise ou demandée par le FSC sans l’engagement et l’accord d’un grand nombre de ses membres ». Le FSC souhaite donc rester « au courant des derniers développements en matière de science, de technologie et de connaissances qui améliorent la gestion forestière responsable, en répondant aux valeurs sociales, économiques et environnementales à travers de multiples voies ». Cette dernière précision, lourde de sous-entendus et alambiquée à souhait, et le fait que le CA a prévu de rediscuter de ce point lors de sa prochaine réunion, en août 2023, amène Kaitlyn Duthie-Kannikkatt, porte-parole de la campagne « stop aux arbres génétiquement modifiés », à préciser : « [l]a lutte ne s’arrête pas là. Les arbres génétiquement modifiés constituent toujours une menace urgente ».