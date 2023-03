Indonésie : le blé transgénique HB4 autorisé à l’importation

Le blé HB4 a décidément le vent en poupe. Du moins, c’est l’impression que donnent les différentes autorisations accordées rapidement ces derniers mois. Le blé HB4, un blé censé résister à la sécheresse, a été mis au point en Argentine et commercialisé par Trigall Genetics, une joint-venture entre Bioceres et le semencier français Florimond Desprez. Les premières cultures ont eu lieu en 2020 mais sa commercialisation en Argentine n’a été autorisée qu’en 2022 [1].

En très peu de temps, ce blé a été autorisé à l’importation aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Colombie, Nigeria [2], Brésil [3] et, depuis le 16 mars 2023, en Indonésie. Il est intéressant de noter que ces pays couvrent tous les continents (à l’exception de l’Europe), qu’ils importent massivement du blé, notamment l’Indonésie [4] et le Nigeria [5], qui sont dans le top 10 des importateurs.

Ce blé est un des rares OGM transgéniques destinés directement à l’alimentation humaine. Un autre blé avait été mis au point au début des années 2000 par Monsanto mais la filière agro-alimentaire avait largement manifesté son opposition [6]. Ce blé tolérant le Round Up n’avait donc finalement jamais été cultivé commercialement. L’opposition semble aujourd’hui être moins forte. L’argument du changement climatique, cette nouvelle promesse des biotechnologies, et la pression accrue sur le marché du blé (notamment du fait du conflit russo-ukrainien) semblent avoir coupé l’herbe sous les pieds des oppositions. Reste à savoir si ce blé HB4 n’est pas une énième bulle spéculative et financière. Sera-t-il réellement cultivé à grande échelle ? Actuellement, deux pays seulement (Argentine et Brésil [7]) l’ont autorisé à la culture.