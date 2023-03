Etats-Unis : l’étiquetage des nouveaux OGM plébiscités

Cette étude, réalisée auprès de 2000 personnes en septembre 2020, a été financée par le ministère de l’Agriculture (USDA) [2]. En voici les principaux résultats.

Tout d’abord, la plupart des Étasuniens interrogés sont indécis sur la question de savoir si les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique leur seront directement bénéfiques (48,1 %), et ils sont plus nombreux à dire qu’il n’y aura aucun avantage que certains avantages (38,1 % contre 13,9 %).

Ensuite, l’étude parvient à une conclusion relativement classique : les personnes qui qui trouvent les nouveaux OGM acceptables ou qui se disent prêts à les consommer sont celles qui ont le plus confiance dans dans les institutions qui supervisent le développement de ces nouveaux OGM, en particulier la confiance dans les scientifiques universitaires. Ainsi, les citoyens susceptibles « d’adopter » ces produits (29%) ont une « une grande confiance dans les organismes gouvernementaux de réglementation alimentaire et dans l’industrie biotechnologique » [3]. Ils sont également à peu près autant à ne pas vouloir les « adopter », notamment car ils se méfient des systèmes de réglementation actuels.

Mais le point le plus intéressant de cette étude est que 41 % des Étasuniens sont « incertains ». Ils ne savent pas à qui faire réellement confiance et ne savent donc pas s’ils peuvent se fier à ces produits issus des nouvelles techniques de modification génétique.

Enfin, les chercheurs affirment que 75 % des Étasuniens interrogés souhaitent que ces nouveaux OGM soient étiquetés. Ils sont néanmoins très peu à faire confiance aux agences gouvernementales habilitées à gérer cet étiquetage. Les chercheurs concluent donc que, pour augmenter la confiance du public dans l’étiquetage, il faudrait mettre en place « une surveillance tripartite par les universités, les groupes de défense des consommateurs et de l’environnement et les organismes gouvernementaux ». Les auteurs soulignent également que « cette préférence pour l’étiquetage s’aligne sur les résultats de recherche émergents parmi les segments des populations européennes (Ferrari et al. 2021 ; FSA 2021) ». De même, ce résultat est cohérent avec les souhaits du public en matière d’étiquetage des produits alimentaires nanotechnologiques, où certains consommateurs considèrent les étiquettes comme « un droit à l’information », tandis que d’autres estiment que les étiquettes servent de « mise en garde contre l’achat ».