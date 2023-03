Moustique OGM : Oxitec s’implante à Djibouti

Ce lâcher, qui a débuté le 18 février 2023, vise à récolter des données sur la dispersion des moustiques et leur durée de vie. Un maximum de 100 000 moustiques sont concernés par cette expérience qui pourrait s’étaler sur un an, voire plus, nous précise Oxitec. Ces derniers sont « marqués avec de la poudre fluorescente, ce qui permet aux scientifiques d’identifier les mâles relâchés lorsqu’ils sont recapturés », nous précise-t-on également.

Les précédents lâchers, comme ceux qui ont toujours lieu au Brésil ou qui sont prévus aux États-Unis, concernaient le moustique Aedes aegyptii, vecteur de la dengue. À Djibouti, la maladie vectorielle visée est le paludisme (malaria en anglais). Comme le précise Oxitec, cette entreprise « n’a pas l’intention à ce stade de lâcher ses moustiques Friendly à Djibouti ». Par « friendly » (qui se traduit en français par « sympathique », « amical »), il faut entendre « génétiquement modifié ». En effet, avant de tels lâchers, de nombreux processus scientifiques, puis réglementaires, doivent encore être menés.

Le programme d’Oxitec sur le paludisme vise également un autre moustique, Anopheles albimanus, présent principalement en Amérique latine. Ce programme a reçu, en 2022, un financement de 18 millions de dollars de la part de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Dans sa communication, Oxitec soutient qu’ « en plus d’une décennie de déploiements multiples, Oxitec a réussi à supprimer plus de 90 % des populations d’Aedes aegypti ». Momentanément, dans certains quartiers et en ayant disséminé des millions de moustiques transgéniques, Oxitec a parfois réussi à faire baisser cette population. Mais les moustiques Aedes sont revenus, comme nous l’avons d’ores et déjà montré [1]. La solution d’Oxitec est à court terme, nécessite des lâchers réguliers et coûteux, et s’accompagne d’autres mesures, comme par exemple des pulvérisations d’insecticide. Cette solution est donc relativement inefficace.