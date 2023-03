Adhérer à Inf’OGM pour soutenir un média indépendant sur les OGM

Les adhésions contribuent à pérenniser notre action en nous apportant une part d’autofinancement mais sont également un soutien politique à notre cause - faire vivre un débat démocratique sur les OGM. Et ce soutien est d’autant plus crucial cette année que le cadre législatif européen, qui impose d’évaluer les risques et étiqueter les OGM, est remis en cause.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Le coût de l’adhésion annuelle est fixé à 20€ pour les particuliers et à 100€ pour les organisations (déductible d’impôts). Pour ce faire, rien de plus facile :

adhérez en ligne et réglez votre cotisation par carte ;

OU téléchargez le bon d’adhésion (ou recopiez-le sur papier libre) et renvoyez-le nous avec votre règlement par chèque à l’adresse indiquée.

En adhérant à Inf’OGM, vous pourrez :

participer aux webinaires de la rédaction : des webinaires d’approfondissements et de débats sur chaque thématique traitée dans les dossiers trimestriels ;

bénéficier d’interlocuteurs professionnels pour répondre à toutes vos questions techniques sur les OGM, les biotechnologies et les semences ;

participer à la vie démocratique de l’association en votant à l’Assemblée Générale (et possibilité de présenter votre candidature au Conseil d’Administration d’Inf’OGM).

L’adhésion n’inclut pas d’abonnement à Inf’OGM, le Journal. Si vous souhaitez vous abonner c’est par ici.

Merci de votre soutien !