OGM : la majorité au Parlement allemand veut maintenir le droit

Le 28 novembre 2022, une audition d’experts sur les nouvelles techniques de modification génétique se tenait au Parlement (Bundestag). L’audition, organisée à la demande du groupe conservateur CDU/CSU, a mis en évidence les lignes de fracture entre partis politiques sur la question de l’encadrement des OGM issus des nouvelles techniques de modification génétique. Le groupe CDU/CSU souhaite exclure une grande partie de ces OGM de la réglementation OGM. L’audition des experts du 28 novembre a cependant donné l’occasion au SPD d’affirmer clairement son engagement pour que la réglementation OGM s’applique à tous les OGM sans exception, y compris à ceux issus des nouvelles techniques de modification génétique, dans le respect de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu en 2018 [1]. Cette prise de position n’est pas anodine : le groupe SPD possède en effet la majorité des sièges à la Chambre basse.

Dans un communiqué, le groupe SPD explique que « les nouvelles techniques génétiques doivent être soumises à une procédure d’autorisation stricte et à l’obligation d’étiquetage » [2], et ce afin que le principe de précaution soit respecté et la transparence vis-à-vis des consommateurs et des agriculteurs assurée. L’enjeu de l’encadrement des OGM issus des nouvelles techniques de modification génétique est également économique puisque les principales entreprises allemandes ou autrichiennes de distribution alimentaire, discount et bio, ont déjà interpellé la Commission européenne pour que ces OGM soient encadrés de la même manière que les autres [3]. L’industrie alimentaire « sans OGM » connaît d’ailleurs une croissance importante en Allemagne. Dans son communiqué, le groupe SPD affirme s’engager « pour que l’industrie alimentaire puisse continuer à proposer des aliments sans OGM et pour que les agriculteurs puissent continuer à produire sans OGM ». Selon lui, « (a)près tout, le commerce sait ce que veulent ses clients : la transparence ».

Parlement allemand et Commission : des positions opposées

Hasard du calendrier, le même jour, la commissaire européenne, Mme Stella Kyriakides, exposait, lors d’une conférence, les objectifs et les contours de la proposition législative que publiera la Commission européenne au printemps 2023 « concernant les nouvelles techniques génomiques, telles que la mutagénèse ciblée ou la cisgénèse » [4]. Cette proposition pourrait aboutir à une exclusion complète de certains OGM de la réglementation européenne. Selon la commissaire européenne, toutefois, la proposition législative à venir permettra de « mettre plus d’outils dans la boîte à outils des sélectionneurs de plantes et des agriculteurs ; (d’) atteindre les objectifs de durabilité ; et (de) maintenir des normes de sécurité élevées » [5].

Au-delà du groupe SPD au Bundestag, le contrat de coalition du gouvernement fédéral prévoit que les trois partis (SPD, les Verts et les libéraux) s’engagent à soutenir « la sélection de variétés de plantes résistantes aux conditions climatiques […] et à cet effet (à) établir la transparence des méthodes de sélection et renforcer la recherche sur les risques et les méthodes de détection ». La ministre fédérale de l’Environnement, Steffi Lemke, a de son côté déjà affirmé qu’il n’est pas nécessaire de réglementer différemment les OGM issus des nouvelles techniques, compte tenu des effets imprévisibles des nouvelles techniques de modification génétique et des risques environnementaux que peuvent présenter les OGM qui en sont issus. Elle a aussi mis en garde contre l’absence de preuves des avantages allégués, notamment de durabilité, mis en avant par la Commission européenne… [6]