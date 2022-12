OGM, biotechnologies, semences… soutenez une information libre, sourcée, indépendante

Pourquoi récoltons-nous des dons en cette fin d’année 2022 ?

L’offensive des pro-OGM

Pour faire simple : l’étiquetage des OGM est sérieusement menacé. La Commission européenne proposera en 2023 un nouvel encadrement pour les OGM issus de nouvelles techniques de modification génétique [1]. Avec des promesses comme l’adaptation au dérèglement climatique ou l’éradication de maladies génétiques, les lobbys sont sur le pont. Si cette initiative politique était adoptée, les OGM se retrouveraient massivement dans les champs, les mangeoires et les assiettes dans l’opacité la plus totale.

La clé : une information fiable et indépendante

Face au manque de transparence des autorités et des industriels sur les OGM [2], il nous semble primordial de continuer à fournir une information sourcée, libre et indépendante. Ce travail permet de nourrir un véritable débat démocratique en donnant aux citoyen.ne.s les éléments clés pour se forger un avis éclairé et aux organisations de la société civile les moyens d’exercer leur rôle essentiel de contre-pouvoir.

L’information libre a un coût

L’accaparement d’une grande part des aides publiques à la presse par les grands médias traditionnels [3] renforcent encore plus la tendance à la concentration des médias aux mains de quelques hommes d’affaires [4].

Dans ce contexte, les médias indépendants comme Inf’OGM, qui ne reçoivent aucun revenu publicitaire et diffusent l’information gratuitement, font appel à leurs lecteurs et lectrices pour les soutenir. Car l’information, même en accès libre, a un coût.

Soutenir Inf’OGM, c’est soutenir une information fiable, indépendante et accessible à toutes et tous sur les OGM, les biotechnologies et les semences.

Soutenez Inf’OGM

• En contribuant à la campagne : https://www.helloasso.com/associations/inf-ogm/collectes/cultivons-une-info-fiable-et-independante

• En partageant la campagne sur les réseaux sociaux ou par mail

• En achetant nos publications papier : https://www.infogm.org/-boutique-

Nous comptons sur vous !

Toute l’équipe d’Inf’OGM