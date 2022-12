Nouveaux OGM - Greenpeace sensibilise les consommateurs

Greenpeace a souhaité sensibiliser les consommateurs et inciter les supermarchés à agir pour que tous les OGM, anciens ou nouveaux, soient clairement étiquetés. Ainsi, le samedi 19 novembre, les militants de l’association écologiste se sont rendus dans dans une trentaine de supermarchés, de différentes enseignes, répartis sur tout le territoire français (23 villes en tout) [2]. Ils ont proposé un « Grand Jeu OGM Surprise ». Les participants à ce jeu devaient deviner quels produits alimentaires pouvaient contenir des « nouveaux OGM ». Les « nouveaux OGM » sont des OGM produits par de nouvelles techniques de modification génétique, que l’industrie tente de banaliser en parlant d’« édition génomique ». Les militants de Greenpeace proposaient donc aux clients d’écrire aux responsables des supermarchés « afin de [leur] demander d’agir auprès du gouvernement en exigeant l’étiquetage obligatoire des nouveaux OGM ». En effet, ces OGM doivent être évalués, étiquetés, suivis, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne en 2018 [3]. Mais une offensive massive de la Commission européenne, soutenue par l’industrie agro-semencière, vise à exclure de la législation communautaire ces OGM [4]. « Greenpeace estime qu’une dérégulation irait à l’encontre de la liberté de choix des consommateurs, et que le principe de précaution doit être respecté : les nouveaux OGM doivent faire l’objet d’une réglementation stricte », précise le communiqué de presse de l’association.

Interrogée par Inf’OGM, Suzanne Dalle, chargée de campagne « Agriculture » à Greenpeace France, nous précise que « les directeurs qui ont été rencontrés ont été très majoritairement à l’écoute et dans une posture d’ouverture (il y a néanmoins eu deux supermarchés où les militants n’ont pas pu rester). Et les consommateurs ont globalement très bien réagi. Ils n’étaient majoritairement pas sensibilisés à la question. Cela nous a permis de faire signer plusieurs centaines de cartes qui seront ensuite remises progressivement aux directeurs et directrices de magasin ».

Elle nous précise également que « 91% des Français et Françaises estiment que les enseignes de la grande distribution doivent faire preuve de transparence et afficher clairement sur leurs produits la présence de nouveaux OGM. Grâce à la mobilisation de nos militants et militantes partout en France, nous avons réussi à faire remonter cette demande aux enseignes de la grande distribution. Nous les invitons maintenant à exiger elles aussi du gouvernement la mise en place de l’étiquetage obligatoire de tous les OGM, y compris les nouveaux » [5].

En Allemagne, la Fédération allemande des associations de consommateurs demande à la Commission européenne d’appliquer le principe de précaution aux « nouveaux OGM » [6].