OGM : La justice européenne va-t-elle exempter des nouvelles techniques ?

Le 7 février 2020, le Conseil d’État confirme que les techniques de mutagénèse dirigée comme celles « les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques » donnent des OGM soumis aux requis de la directive 2001/18 (évaluation avant mise sur le marché, autorisation, étiquetage, suivi post-commercialisation). La raison avancée alors est que ces techniques n’ont pas d’historique d’utilisation sans risque puisque principalement développée depuis 2001 [1].

Cependant, la mise en œuvre de cet arrêt gêne les autorités françaises et européennes. En octobre 2020, aucune mesure n’est prise pour réellement encadrer les nouveaux OGM à l’exception de trois textes réglementaires restés à l’état de projet. Les organisations à l’initiative de la procédure ayant amené à ce jugement remontent au créneau pour exiger cette mise en œuvre.

En novembre 2021, le Conseil d’État décide, pour statuer sur la non-exécution du gouvernement français, de poser à nouveau des questions préjudicielles à la CJUE. Le but de ces questions est, officiellement, de clarifier l’étendue de la réglementation OGM et préciser ceux qui ne peuvent bénéficier de l’exemption prévue par la directive 2001/18 [2].

Le 27 octobre 2022, l’Avocat général de la CJUE publie son avis sur ces questions préjudicielles. Ceci ne présage pas du jugement final, les juges étant libres ou non de le suivre. Dans ses conclusions, l’Avocat général propose à la CJUE de tout simplement ignorer les deux questions posées par le Conseil d’État, mais de répondre à une question qui ne lui est pas posée sur « la mutagénèse aléatoire in vitro ». Ce dernier « propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles déférées par le Conseil d’État (France) [en indiquant que] (...) la mutagenèse aléatoire appliquée in vitro relève de l’annexe I B, point 1, de ladite directive ». Cette annexe définit les techniques qui donnent des OGM mais dont les produits sont exemptés des prérogatives de cette directive. Autrement dit, l’Avocat général propose d’expliquer au Conseil d’État français qu’il s’est trompé et qu’il faut exempter les OGM issus d’une mutagenèse aléatoire appliquée in vitro visant à soumettre des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques. Ces produits ne devraient donc pas, selon l’Avocat général, être évalués ni étiquetés alors qu’ils sont reconnus officiellement comme des OGM et qu’en théorie, étant donné leur apparition récente, ils ne peuvent bénéficier de l’historique d’utilisation sans risque. Cette notion d’utilisation sans risque est pourtant au cœur de l’exemption initialement prévue par la directive 2001/18.

Si la Cour suit cet avis, les paysans et les consommateurs verront leur droit à l’information fortement réduit.

Inf’OGM publiera la semaine prochaine un article détaillant cet avis, ainsi que les différentes réactions de la société civile, du gouvernement français et des industriels de la semence.