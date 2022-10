Toxicité du glyphosate : la transgenèse au secours des OGM

Le glyphosate est l’agent actif de plusieurs herbicides (Roundup) développés et vendus historiquement par Monsanto, entreprise rachetée par Bayer en juin 2018. Plusieurs entreprises ont ainsi modifié génétiquement des espèces pour qu’elles « tolèrent » des pulvérisations d’herbicides à base de glyphosate. Ainsi, lorsqu’ils sont pulvérisés sur ces cultures, ces dernières sont les seules à survivre. C’est donc un outil très pratique pour traiter les adventices - nom savant des « mauvaises herbes » - sur des milliers d’hectares.

L’introduction des plantes transgéniques tolérantes au glyphosate dans l’agriculture a induit un usage accru des herbicides qui en contiennent partout dans le monde. Outre leurs effets toxiques sur l’environnement (pollution des plantes, des sols et des rivières, etc.), leur utilisation pose un problème agronomique. Les résidus de glyphosate (les produits issus de sa dégradation) s’accumulent dans ces plantes transgéniques, particulièrement dans les tissus méristématiques [1] et les graines. Cette accumulation affecte leurs fonctions physiologiques et leur rendement.

Une équipe de chercheurs indiens a décrit en juillet 2022 une méthode qui permettrait de développer des plantes tolérant le glyphosate avec un contenu résiduel diminué [2], notamment en AMPA (acide amino methyl phosphonique). L’AMPA est un métabolite primaire et phytotoxique de cette molécule qui tend à s’accumuler dans le sol [3]. Cette méthode met en œuvre… la transgenèse.

La transgenèse au chevet des OGM

Pour détoxifier les plantes accumulant le glyphosate, l’étude propose une modification multigénique permettant la co-expression de deux à trois enzymes : PsAKR1, mGO et CP4EPSPS [4]. Dans le tabac ainsi modifiée, ces enzymes permettent “ une accumulation réduite d’acide shikimique, de glyphosate et de son résidu primaire, l’AMPA, et que des niveaux accrus de sarcosine ”. Un tabac ainsi génétiquement modifié aurait de nombreux avantages : meilleure bio-efficacité contre le glyphosate, pourcentage de germination constant, croissance et teneur en chlorophylle plus élevées. De même, un riz ainsi modifié, aurait un niveau de tolérance au glyphosate supérieur aux plantes contrôle avec un impact moindre sur le processus physiologique de la plante et ce, sans effet sur le rendement. L’étude conclut que la co-expression de gènes multiples mettant en œuvre deux mécanismes différents de détoxification – enzymes de dégradation et de CP4EPSPS insensible au glyphosate - pourrait fournir une nouvelle stratégie alternative pour développer des cultures tolérant le glyphosate avec une phytotoxicité réduite dans les plantes.

Une « mise en abîme » de la modification génétique

On peut s’interroger sur le rationnel de ces types de constructions multigéniques. Certaines d’entre elles ne seraient-elles pas susceptibles de générer à leur tour plusieurs sous-produits des réactions de dégradation enzymatique ? Le cas échéant, comment faudrait-il gérer la potentielle toxicité pour l’environnement de tels sous-produits qui peuvent s’accumuler dans la plante ou dans les sols ?

La modification multigénique proposée par l’équipe indienne ne serait en outre pas d’une efficience absolue. Après traitement au glyphosate, le taux d’AMPA est décrit comme « significativement plus faible » dans les plantes contrôles que dans les transgènes multigéniques, mais ce résidu phytotoxique y est toujours produit. Le problème n’est par conséquent pas réglé. Et cette solution peut même générer des effets pervers (effet rebond) comme celui de s’autoriser à augmenter les doses de glyphosate sur des cultures bénéficiant d’une telle technologie.

Cette « mise en abîme » de la transgenèse souligne l’absurdité des approches agronomiques qui développent des OGM sans anticiper de possibles répercutions. L’agro-industrie prétend contrôler, via les OGM, les quantités d’intrants chimiques introduits dans l’environnement. Mais peut-on rationnellement évoquer la notion de « contrôle » lorsqu’on élève encore le degré d’artificialisation des plantes comme le propose l’étude indienne précitée ? Au lieu de développer des solutions biotechnologiques visant à compenser le déversement de glyphosate sur les cultures à l’échelle mondiale, peut-être faudrait-il simplement supprimer de tels intrants et soutenir une approche agroécologique et paysanne capable de quasiment s’affranchir de « contrôle humain ».

La nocivité du modèle OGM-herbicide

Depuis une trentaine d’années, les laboratoires de recherche développent de nombreux OGM tolérant des herbicides, autres que le glyphosate, dont plusieurs sont commercialisés. On peut citer ceux tolérant le glufosinate (Bayer), le dicamba (Bayer) ou l’acide 2,4 dichlorophenoxyacetique (Corteva).

En 2019, 88 % des cultures OGM dans le monde tolèrent des herbicides [5]. D’autres duos OGM-herbicide peuvent donc, en théorie, soulever des problèmes de toxicité similaires à celui évoqué ci-dessus avec le glyphosate. La multiplication de la modification génétique de divers OGM pour contrôler la toxicité de ces herbicides, de leurs résidus ou de leurs métabolites n’est par conséquent pas à exclure.