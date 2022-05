Des ingénieurs agro qui « désertent »

Des élèves de l’école d’ingénieurs AgroParisTech dénoncent « une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours ». Ce discours est fort, percutant. Ces élèves affirment qu’on n’a pas « besoin de toutes les agricultures », que « l’agro-industrie mène une guerre au vivant et à la paysannerie partout sur terre », que « les sciences et techniques [ne sont pas] neutres et apolitiques ».

Un discours résolument politique

Un discours radical aussi, qui s’oppose à l’innovation technologique qui ne « sauvera rien d’autre que le capitalisme », au développement durable, à la croissance verte, et même à la " transition écologique ". Pour ces jeunes diplômés, ces expressions « sous-entendent que la société pourra devenir soutenable sans qu’on se débarrasse de l’ordre social dominant ». Ce discours est résolument politique [2].

Ils énumèrent ensuite une liste non exhaustive de « jobs » qu’ils sont censés occuper suite à cette formation. Ils les refusent. Ils refusent par exemple de « trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui asservissent toujours plus les agricultrices et les agriculteurs », ils refusent de « développer des énergies dites " vertes " qui permettent d’accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l’autre bout du monde », etc.

Ainsi, ce discours est un appel, pour « celles et ceux qui doutent », qui ont « accepté un boulot parce qu’ " il faut bien une première expérience " », qui prennent « le TGV tous les week-ends, en quête d’un bien-être jamais trouvé », qui sentent « un malaise monter sans pouvoir le nommer », qui ont « envie de faire quelque chose mais ne savent pas trop quoi »…

Bifurquer

Les élèves évoquent ensuite leur prise de conscience, en côtoyant « des gens qui luttaient », qui leur « ont fait voir l’envers des projets qu’on aurait pu mener en tant qu’ingénieur.e.s »… et « des personnes qui expérimentent d’autres modes de vies, qui se réapproprient des savoirs et savoirs-faire pour ne plus dépendre du monopole d’industries polluantes »…

Ces élèves ont donc décider de « bifurquer », de faire de l’apiculture, de l’agriculture collective et vivrière, de rejoindre les Soulèvements de la terre [3] … Ils sont « persuadés que ces façons de vivre nous rendront plus heureux, plus forts, et plus épanouis ».

Le discours se termine par de nombreuses pistes pour déserter, bifurquer. Les voies sont nombreuses, il faut juste les prendre maintenant, soulignent-ils, « avant d’être coincés par des obligations financières », avant « que nos mômes nous réclament des sous pour faire du shopping dans le métavers ».

Ce discours n’est pas un épiphénomène. À l’instar d’Extinction Rebellion [4], il est l’expression forte et sans concession de la génération Climat.

Un discours bien loin du discours officiel sur les biotechnologies développé par AgroParisTech [5].