Les ministres de l’Environnement pour l’étiquetage des OGM non transgéniques

Sept mois après les ministres de l’Agriculture, leurs collègues en charge de l’Environnement ont échangé sur la proposition de la Commission européenne de modifier la législation sur les OGM. En avril 2021, la Commission avait en effet annoncé qu’il était nécessaire d’adapter la réglementation actuelle pour développer les opportunités offertes par « les plantes obtenues par mutagénèse dirigée et cisgénèse » [1].

Le 29 avril 2021, la majorité des ministres de l’Agriculture se déclarait globalement favorable à cette initiative, avec un timide appel à la prudence à l’endroit de la Commission [2]. Le 20 décembre 2021, les ministres de l’Environnement, moins nombreux à prendre la parole – 15 ministres sur 27 - ont précisé cet appel à la prudence en rappelant plus clairement à la Commission certains principes qu’ils souhaitent voir maintenus.

Le principe de précaution et l’étiquetage exigés !

À l’instar du tour de parole, en avril, de leur confrère de l’Agriculture, les ministres de l’Environnement n’ont pas échangé entre eux mais ont exposé, tour à tour, leur position sur l’initiative prise par la Commission européenne. Ce tour de table a mis en lumière un soutien diplomatique à la Commission, mais surtout le rappel de certains principes chers à la majorité des ministres. Ainsi, le respect et la mise en œuvre du principe de précaution, l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux et l’étiquetage des produits commercialisés ont été rappelés par quasiment tous les ministres ayant pris la parole.

À l’image de l’Autriche, qui avait demandé que le sujet soit sur la table de la réunion du 20 décembre et qui a déclaré estimer « pas encore clair de savoir comment les analyses de risques et de durabilité peuvent être intégrées », quelques pays ont demandé à la Commission de fournir plus d’informations sur les critères et la méthodologie de l’analyse de durabilité envisagée.

La France parle des « nouvelles techniques de modification génétique »

Alors que l’ensemble des ministres présents ont parlé des nouvelles techniques génomiques, la ministre de l’Environnement française, Barbara Pompili, a choisi d’évoquer les nouvelles techniques de modification génétique. Une originalité dans le tour de table qui a le mérite de respecter la législation en vigueur, comme Inf’OGM l’a rappelé à de multiples reprises.

Globalement, la ministre française a rappelé la position que son homologue français de l’Agriculture avait exposé, à savoir la demande de la France de disposer d’un « cadre réglementaire adapté (…) qui respecte les principes de proportionnalité et de précaution ». La ministre a également précisé que ce cadre devrait être « rigoureux et transparent » et que « la finalité des variétés créées doit être prise en compte en cohérence avec les objectifs de transition écologique de l’agriculture et de souveraineté alimentaire ».

Elle a aussi demandé le respect d’autres principes comme l’information du consommateur, la traçabilité, l’étiquetage ainsi que l’évaluation des impacts potentiels sanitaires, environnementaux et socio-économiques, la capacité de continuer à innover en matière de sélection variétale, ou encore la compétitivité des entreprises.

La ministre a rappelé, en conclusion, que la nécessité même de changer le cadre réglementaire était encore en débat. Évoquant l’analyse à venir que doit produire la Commission européenne et les principes qu’elle venait de lister, elle a en effet indiqué que « c’est à l’aune de ces éléments que devront être évalués le contenu et la nécessité d’un éventuel nouveau cadre européen spécifique pour ces techniques ».

D’après les ministres de l’Environnement réunis ce 20 décembre dernier, la proposition législative que la Commission européenne pourrait faire serait un règlement. Il reste à savoir si ce règlement sera mis sous l’égide de la directive 2001/18 ou non. Pour l’instant, le calendrier envisagé n’a, de son côté, pas changé. L’analyse d’impact attendue de la Commission européenne devrait être soumise à consultation en 2022 pour une éventuelle proposition législative sur la table de discussion des États membres et du Parlement au printemps 2023.