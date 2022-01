Animaux OGM et unisexes grâce à Crispr/Cas

Les mâles sont parfois de peu d’intérêts : chez les animaux d’élevage, ils ne pondent pas d’œufs, ne produisent pas de lait et seuls quelques individus, sélectionnés, suffisent pour reproduire moutons, chèvres, cochons ou autres bovins. Ainsi, l’industrie de l’élevage verrait d’un bon œil de ne pas faire naître les encombrants mâles, au lieu de les tuer à la naissance. Pour les animaux de laboratoire, certaines expérimentations nécessitent un seul sexe et, globalement, les mâles sont plus intéressants car ils peuvent engendrer de nouvelles portées tous les quelques jours, alors que les femelles ont besoin de six à huit semaines pour en produire une. Cependant les femelles peuvent être préférées pour certaines expérimentations. Le sexe non désiré est détruit à la naissance. Des méthodes existent pour fausser le rapport mâle/femelle des animaux nouveaux-nés, comme le tri en laboratoire des spermatozoïdes en fonction de leur poids. Cependant, un article de Science évoque une « avancée » majeure : des chercheurs ont réussi à n’obtenir que des portées femelles ou mâles avec « une efficacité à 100% ».