Hommage à François Catzeflis

À toute la famille de François,

À Inf’OGM, nous n’aurons fait qu’un tout petit bout de chemin avec François, et nous le regrettons. Le travail avait été ébauché en ce qui concerne une vision écosystémique et globale des OGM. François nous avait particulièrement aidé dans la recherche de l’émergence zoonotique du virus SARS-CoV-2, où il avait pour nous mis en lien ses connaissances naturalistes et exercé son œil de zoologiste.

Il aurait enrichi nos propos et notre réflexion, il avait envie de cela et ce petit passage comme administrateur de l’association laisse le souvenir d’une personne discrète mais courageuse, déterminée et joyeuse.

Tout le conseil d’administration et toute l’équipe salariée envoient des messages d’amitié et de soutien à son épouse, à ses enfants et son petit fils.