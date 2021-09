La colère d’un écologue de combat

Cet écologue de la santé analyse les interactions entre les changements planétaires globaux - changement climatique et changement d’usage des terres – et la biodiversité, la santé et les sociétés. Les liens entre biodiversité, faune sauvage, élevage industriel, animaux domestiques, hommes et santé sont finement analysés et documentés.

À la fin de cet ouvrage passionnant, le lecteur aura une vision claire et non réfutable du rôle de la mondialisation dans l’apparition de nouvelles pandémies à un rythme de plus en plus rapide.

Dans une interview à propos de son livre Serge Morand évoque « le monde d’après » en parlant de démondialisation de l’agriculture : « Le principal problème, c’est le chemin pris par l’agriculture. Il faut remettre l’agriculture et les agriculteurs au centre du système. C’est une illusion de croire que la technologie va toujours nous sauver ».

Il évoque aussi ce qu’il appelle son optimisme teinté de pessimisme ! « Je suis absolument émerveillé par les jeunes de nos sociétés. La génération actuelle au pouvoir est totalement irresponsable. Mais par contre, on a une nouvelle génération de jeunes que je trouve absolument fantastique qui finalement se pose des questions sur son futur. C’est ça qui me donne toute la force scientifique de continuer ».