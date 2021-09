2022 : Inf’OGM, Le Journal devient Les dossiers d’Inf’OGM

Attentif aux retours qualitatifs de ses lecteurs, Inf’OGM cherche en permanence à s’adapter aux besoins qu’ils expriment. Ainsi, dans un souci de vulgarisation, et afin de satisfaire un public plus large, nous vous proposerons dès le numéro 166 (daté janvier-mars 2022, et à paraître début 2022) une nouvelle formule de notre journal. Celui-ci sera désormais centré sur le dossier, agrémenté d’encadrés explicatifs afin de préciser certains termes et concepts spécifiques, parfois complexes. Nous aurons aussi de la place pour des infographies ou des images plus grandes, pour faciliter la lecture et aérer nos écrits.